ندي بهجت عانس في ليالينا وتقلب موازين أحمد بدير في يا أنا يا جدو

انتهت الفنانة ندي بهجت من تصوير ٥٠٪؜ من دورها في مسلسل "ليالينا" للنجمه غادة عادل والمقرر عرضه علي أحد القنوات الفضائية في السباق الرمضاني المقبل.

كشفت ندي بهجت عن دورها بأنها تجسد شخصية تدعي سعاد والتي تتميز بالطيبه والحنيه المفرطة علي من حولها مما يؤدي ذلك إلى سبب رئيسي لتغير أمور كثيره في حياتها.

أضافت ندي بأنها شقيقة الفنان محمد علي رزق والفنانة جيهان أنور ويضاف الي ذلك بأنها لم تلقي نصيبها من الزواج وتصل الي مرحلة العنوسة.

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي، حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم خلال فترة الثمانينات وغيرها.

جدير بالذكر بأن مسلسل "ليالينا" يتضمن نخبه من النجوم هم الفنانة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، صابرين، نهى عابدين، ندي بهجت ، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس جيهان أنور وآخرين وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

علي الجانب الآخر صرحت النجمة ندي بهجت بأنها انضمت مؤخرا لأبطال مسلسل "يا أنا يا جدو " للنجم أحمد بدير المقرر عرضه علي أحد القنوات الفضائية في السباق الرمضاني المقبل.

كشفت ندي عن دورها بأنها تجسد شخصية تدعي " سوسو " وهي البنت التي تقلب موازين وحسابات الفنان "أحمد بدير " لتجعله يسترجع أفكاره لتحقيق هدفه وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة .

تدور أحداث العمل حول يوسف والذي يقدم هذه الشخصية الفنان طارق صبري وهو حفيد أحد الأثرياء والذي يرغب في ان يرتبط من قشطه ولكن يحدث العديد من المفاجآت وذلك في إطار لايت كوميدي.

جدير بالذكر بأن مسلسل "يا أنا يا جدو" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم إلا وهم الفنان أحمد بدير، محمد نجاتي ، سارة سلامة، طارق صبري ، مدحت تيخا، ندي بهجت ، أحمد سلامة، رنا سماحة، عبدالله مشرف، محمد الصاوى، منير مكرم، حسن عبد الفتاح ، مايسه الرباط ، نرمين ماهر وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج عصام طنطاوي ومن سيناريو وحوار فتحى الجندى وإخراج عادل الأعصر.