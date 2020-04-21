الجيش الليبي يحشد قواته لاستعادة صرمان وصبراتة

صد محاولة تقدم لميليشيات السراج نحو قاعدة عقبة بن نافع الجوية



قال مصدر عسكري إن الجيش الوطني الليبي يتحرك بأقوى كتائبه في اتجاه محاور القتال في الغرب، حيث يستعد لتنفيذ هجوم مضاد لاستعادة مدينتي صرمان وصبراتة الاستراتيجيتين، من ميليشيات حكومة فايز السراج.

وأضاف المصدر العسكري، في تصريحات لموقع "العربية نت" الإخباري، أن مئات الآليات العسكرية وصلت بكامل عتادها وأفرادها إلى قواعد الجيش بالغرب الليبي، مشيراً إلى أن العملية العسكرية المرتقبة سيكون هدفها أكبر وأبعد من استرداد مدينتي صرمان وصبراتة وطرد الميليشيات المسلحة منها، وذلك وفقاً لخطة معدة مسبقا.

وسيطرت ميليشيات السراج، الأسبوع الماضي، بشكل مفاجئ، على صرمان وصبراتة، بإسناد جوي تركي بالطائرات بدون طيار، ودعم عسكري بالأسلحة والمرتزقة السوريين.

ميدانياً، استمر توتر الوضع للأسبوع الثاني على التوالي، في محاور القتال بمحيط العاصمة طرابلس، خاصة مدينة ترهونة التي تشهد مواجهات مسلحة دون انقطاع بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وقصفا بالطيران.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، قال إن تركيا تقوم بحشد أفراد ومعدات عسكرية لتنفيذ مهمة الهجوم على مدينة ترهونة.

إلى ذلك، أعلن المسماري، أمس، عن صد محاولة تقدم لميليشيات السراج نحو قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة الوطية غرب البلاد.

وقال المسماري، في بيان، إن قوات القيادة العامة صدت هذا التقدم، ولاحقت الميليشيات، لافتا إلى السيطرة على سيارة مسلحة ومدرعة تركية، فضلا عن "وقوع أسرى من العدو وكثير من القتلى والمصابين".

وأوضح المسماري أن قوات الجيش طاردت ميليشيات السراج إلى منطقة الجميل و"الآن وحداتنا مسيطرة على العقربية وأقامت فيها بوابات ونشرت استطلاع متقدم حول مناطق السيطرة الجديدة".