السلطات الإيطالية تجري نحو مليون اختبار للكشف عن الفيروس





أعلنت السلطات الإيطالية أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19) تراجع، أمس الإثنين، وذلك للمرة الأولى منذ ظهور الوباء على أراضيها.

وكشفت حصيلة رسمية أن عدد المصابين بكورونا تراجع، أمس، للمرة الأولى فى إيطاليا؛ حيث بلغ 108 آلاف و237 مصابا، أى أقل بـ 20 إصابة عن اليوم السابق.

وقال رئيس هيئة الدفاع المدنى فى إيطاليا أنجيلو بوريللى، خلال مؤتمر صحفى: «لأول مرة شهدنا تطورا إيجابيا إذ تراجع عدد الأشخاص المصابين حاليا بكوفيد ــ 19»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. يأتى هذا فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 24 ألفا و114 مع تسجيل 454 وفاة جديدة.

ووفق كثير من الأطباء فى إيطاليا فإن حصيلة الإصابات والوفيات فى البلاد أعلى بكثير من تلك المعلنة رسميا والتى لا تشمل الأشخاص الذين توفوا فى منازلهم أو فى دور المسنين بينما لم تجر بعض المناطق الأكثر تأثرا بالوباء فحوص الفيروس سوى لمن ظهرت عليهم أعراض واضحة.

فى غضون ذلك، أعلنت السلطات الإيطالية أنها أجرت ما يقارب المليون مسحة أنف أو بلعوم للكشف عن فيروس كورونا، منذ انفجار الأزمة الصحية قبل شهرين.

وذكر بوريللى أن أكثر من 943 ألف إيطالى خضعوا لاختبارات فيروس كورونا، موضحا أنه «من خلال الجمع بين الاختبارات والتطبيقات الإلكترونية وإجراءات تحديد الحالات الإيجابية، نعتقد أنه يمكن تنفيذ عمل أكثر فعالية للتصدى للجائحة من ذلك الذى تم حتى الآن».

ومع ذلك، يعد تراجع عدد الإصابات المعلنة رسميا عاملا مهما ضمن حسابات السلطات الإيطالية بشأن القيود التى سيتم رفعها وتلك التى سيتم تمديدها مع انقضاء مهلة تدابير الإغلاق الشامل الحالية فى 4 مايو المقبل.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، اليوم الثلاثاء، أن عمل الحكومة مستمر دون انقطاع بمساعدة فريق الخبراء، وذلك من أجل تنسيق إدارة المرحلة الثانية، وهى إدارة التعايش مع فيروس كورونا.

وقال كونتى، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: إنه قبل نهاية هذا الأسبوع سيتم الإعلان عن خطة لمواجهة المرحلة الثانية ابتداء من 4 مايو المقبل.

وأضاف كونتى: «كما تعلمون تم تمديد التدابير التقييدية الحالية حتى 3 مايو»، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين سئموا ويرغبون فى تخفيف كبير لهذه التدابير أو حتى إلغائها بالكامل.