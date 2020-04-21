كردستان العراق: لم يتم تسجيل إصابات جديدة بكورونا والحصيلة 337 حالة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة أقليم كردستان العراقي، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا لم ترتفع خلال الأيام الماضية ولم يتم تسجيل أية إصابة جديدة والحصيلة باقية كما هي 337 حالة.

وذكر بيان لوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أوردته الوكالة الوطنية العراقية، أن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغت 280 حالة، و"لدينا 4 حالات وفاة"، وباقي حالات الإصابة التي يبلغ عددها 53 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة.

وفي سياق متصل، أكد مدير دائرة صحة النجف رضوان الكندي، قيام مختبر الصحة العامة في المحافظة، اليوم، بإجراء الفحوصات على 80 عينة لحالات مشتبه بها من بينها 35 حالة ضمن خطة المسح العشوائي، وتبين من خلال الفحوصات عدم وجود أية إصابة بالفيروس.

وأضاف أن بذلك يبقى الموقف التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف 284 حالة مؤكدة، وشفاء 221، وتسجيل خمس حالات وفاة.