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(د ب أ)

من المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف النيوزيلندية للمرة الثانية في قضية رجل أدين بمقتل سائحين سويديين، وذلك بع مرور ثلاثة عقود على الإدانة.

ومنحت الحكومة النيوزيلندية ، اليوم الثلاثاء، ديفيد تاميهير، امتيازًا ملكيًا بالرأفة، مما يسمح بالنظر في قضيته مرة أخرى.

ويتيح هذا الامتياز إعادة فتح القضايا الجنائية، حيث قد يكون شخص ما قد أدين أو حُكم عليه بشكل خاطئ.

وأدين تاميهير عام 1990 بقتل السائحين السويديين: أوربان هويجلين /23 عاما/ وهيدي باكونين /21 عاما/ وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وتم إطلاق سراحه بشروط بعد أن قضى 20 عاما في السجن.

وقال وزير العدل النيوزيلندي أندرو ليتل إنه نظر في المشورة المقدمة من وزارة العدل وقاض متقاعد من المحكمة العليا عند اتخاذ هذا القرار.