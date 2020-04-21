رئيس الإمارات يفرج عن 1511 سجينا بمناسبة شهر رمضان

قررت الإمارات الإفراج عن 1511 سجينا من جنسيات مختلفة، بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الثلاثاء، إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات قرر الإفراج عن 1511 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل بتسديد الغرامات المالية، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان.

وأضافت أن القرار يأتي "في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات والتي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم".

وأوضحت: "يحرص رئيس الإمارات في كل عام على العفو عن مجموعة من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في شهر رمضان، لتعزيز الروابط الأسرية وإدخال السعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء، ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذا الشهر الفضيل لإعادة التفكير بمستقبلهم والعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة".