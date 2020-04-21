 الغضبان: إرسال سيارة لمستشفى العزل لنقل أبناء المحافظة إلى مقار سكنهم ببورسعيد - بوابة الشروق
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الغضبان: إرسال سيارة لمستشفى العزل لنقل أبناء المحافظة إلى مقار سكنهم ببورسعيد

محسن عشري
نشر فى : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:55 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:55 ص

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تعليماته بإرسال سيارة لمستشفى العزل الصحى بمستشفى ابو خليفة بالاسماعيلية لنقل أبناء المحافظة الي مقار سكنهم ببورسعيد نظرا لصعوبة ايجاد وسيلة للنقل اليوم في ظل حظر الحركة علي الطرق العامة .
وقد التقى محافظ بورسعيد بثلاثة سيدات تم شفائهم من فيروس كورونا و ذلك بحضور الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد منهم زوجة الدكتور أحمد اللواح رحمه الله اول شهيد من كتائب الجيش الابيض و منهم أحد أعضاء هيئة التمريض و التي تمثل أحد أفراد كتائب الجيش الابيض ببورسعيد بالإضافة إلي مواطنة بورسعيدية و قدم المحافظ خالص التهنئة لهم علي تمام الشفاء و بذلك وصل عدد حالات الشفاء الي ٢١ حالة من أبناء المحافظة متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين


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