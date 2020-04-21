 معبد الغريبة اليهودي بجزيرة جربة التونسية يلغي موسم الحج بسبب كورونا - بوابة الشروق
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معبد الغريبة اليهودي بجزيرة جربة التونسية يلغي موسم الحج بسبب كورونا

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 8:09 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 8:09 م

أعلن رئيس هيئة التنظيم في معبد الغريبة اليهودي بجزيرة جربة اليوم الثلاثاء إلغاء موسم الحج بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال رئيس الهيئة بيريز الطرابلسي، إن الحج لهذا العام والذي كان مقررا يوم السابع من مايو المقبل، أُلغي بسبب صعوبة الوضع العالمي في ظل جهود مكافحة الوباء.

وأوضح الطرابلسي، في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية: "لم يكن من السهل إلغاء هذه الزيارة، المطلوب من العالم أجمع اليوم أن ينكب على مجابهة وباء كورونا والحد من مخاطره".

ويستقطب المعبد الأشهر في أفريقيا في شهر مايو من كل عام الآلاف من الزائرين اليهود من تونس ومن أنحاء العالم، وهي احتفالات تعد في العادة فاتحة الموسم السياحي الصيفي في الجزيرة وفي تونس.

وجربة المعروفة كأحد أبرز المنتجعات السياحية في حوض المتوسط هي من بين أكثر المناطق المهددة بخطر انتشار الفيروس.

ويجري تطويق الجزيرة ومنع الدخول والمغادرة منها منذ مطلع الشهر الجاري في مسعى لمنع تفشي الفيروس.


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