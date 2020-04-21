دبي تستعين بـ«كبسولة عزل» لنقل مصابي كورونا بمركبات الإسعاف

بدأت دبي استخدام «كبسولة عزل متنقلة»، مخصصة لنقل الحالة الشديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد إلى المستشفيات عبر مركبات الإسعاف.

وقال خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة إسعاف دبي إن الكبسولة تستخدم للمرة الأولى على مستوى الإمارات والمنطقة، لمنع نقل العدوى للمسعفين أثناء عملية نقل المصاب.

وأضاف لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.ا) أن الكبسولة عبارة عن سرير متنقل، محكم الغلق، بما يمنع انتقال الفيروس من المصاب إلى المسعفين أثناء نقله داخل مركبة الإسعاف إلى المستشفى، مشيرا الى أن الكبسولة مزودة بجهاز تهوية وتنفس للمريض، إضافة إلى جهاز يسمح للأطباء أو المسعفين التواصل مع المريض من خلالها.

وذكر بن دراي أن قيمة الكبسولة الواحدة تقدر بنحو 250 ألف درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم)، ويجري تدريب المسعفين على إستخدامها لضمان التعامل معها بالصورة المثلى.

وسجلت الإمارات 7265حالة إصابة بكورونا و43 حالة وفاة.