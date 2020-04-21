كوريا الجنوبية تمدد فترة حظر السفر إلى جميع دول العالم لمدة شهر

مددت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، فترة حظر السفر إلى جميع دول العالم لمدة شهر، والذي أصدرته الوزارة في 23 مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة، وفقا وكالة أنباء (يونهاب)، أن القرار جاء تماشيًا مع زيادة احتمال أن يصاب المواطنون الكوريون بفيروس كوفيد-19 أو يتعرضون للعزل والحجر الصحي في الخارج بعد أن فرضت عدة دول حظرا على دخول الأجانب للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الخارجية: "على الأشخاص الذين يخططون للسفر إلى الخارج إلغاء الرحلة أو تأجيلها، وعلى المواطنين المقيمين في الخارج توخي الحذر بخصوص سلامتهم الشخصية من خلال مراعاة قواعد النظافة، والامتناع عن الخروج والتجول، واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا" .. مشيرة إلى أن الحظر سيظل حيز التنفيذ لمدة شهر فقط، "حتى 23 مايو المقبل"، وإذا لم يتم تمديده فسيتم إلغاؤه تلقائيًا في التاريخ المذكور.