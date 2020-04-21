 مكتب الميزانية بالبرلمان الإيطالي يتوقع هبوطا «استثنائيا» في الناتج الاقتصادي - بوابة الشروق
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مكتب الميزانية بالبرلمان الإيطالي يتوقع هبوطا «استثنائيا» في الناتج الاقتصادي

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 9:37 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 9:37 م

حذرت هيئة رقابية عامة من أن الاقتصاد الإيطالي في طريقه لدخول في أزمة "شديدة استثنائية" بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وذكر مكتب الميزانية بالبرلمان في تقرير "في النصف الأول من العام، من المتوقع حدوث انخفاض شديد بشكل استثنائي في النشاط الاقتصادي، لم يتم تسجيله على الإطلاق في تاريخ الجمهورية".

ويتوقع مكتب الميزانية أن يسجل إجمالي الناتج المحلي انخفاضا بنحو 10 % في الربع الثاني، بعدما سجل انخفاضا بمقدار 5% في الربع الأول.

وأثرت إجراءات الإغلاق الرامية للوقاية من فيروس كورونا على 3ر51% من الشركات و9ر42% من الموظفين، وفقاً لتقديرات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات).


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