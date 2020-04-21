«الصحفيين»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا غدا

أعلن حسين الزناتى أمين صندوق نقابة الصحفيين، أن بدل التدريب سوف يتم صرفه غدا الأربعاء لصحفيي الصحف الحزبية والخاصة الذين يتسلمون كامل بدلهم من النقابة.

وأشار الزناتي، في تصريحات له اليوم، إلى إنهاء الإجراءات البنكية الخاصة بتحويل المبلغ المقرر للبدل إلى البنك الأهلى على أن يكون موجودا بالفيزا الخاصة به غدا الأربعاء.

وعن الزملاء الحاصلين على قروض من بنك ناصر والمصرف المتحد، لفت الزناتي، إلى تحويل مبالغ أقساط القروض اليوم الثلاثاء، إلى البنكين، بناء على الإجراءات البنكية الجديدة، وطلب عدد كبير من الزملاء استمرارهم في دفع الأقساط المطلوبة منهم، وعدم الاستفادة من قرار البنك المركزي بتأجيل دفعها لمدة 6 أشهر.

وقال إن الزملاء الذين يريدون الاستفادة من قرار البنك المركزي عليهم التأكيد على البنكين ومراجعتهما حتى يتم تحويل قيمة الأقساط على الفيزا الخاصة بكل بنك من البنكين

للزملاء.