وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري يقف على أرضية صلبة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري كان في أفضل حالاته قبل أزمة فيروس كورونا، ويقف حتى الآن على أرضية صلبة.

وأضافت «السعيد» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن مصر شهدت زيادة تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 14%، وانخفاض العجز بالميزان التجاري بنسبة 24%، وزيادة في الاستثمارات بنسبة 18%، وزيادة في الاستثمار الأجنبي بنسبة 19%، معقبة: «كل المؤشرات كانت إيجابية والسياحة كانت في أفضل حالاتها».

ولفتت إلى أن الاقتصاد قادر الآن على صد الأزمات الحالية، قائلة إن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة بلغ 2.2 تريليون جنيه استثمارات في القطاعات المختلفة.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاستثمارات ساهمت في زيادة فرص العمل، وانخفاض العجز ونسب البطالة، مستطردة أنها أعطت مساحة للدولة المصرية بتوفير 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.