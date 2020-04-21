 لمواجهة كورونا.. رجال القوات المسلحة يتبرعون بـ 100 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لمواجهة كورونا.. رجال القوات المسلحة يتبرعون بـ 100 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 5:06 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 5:06 م

أعلن المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، اليوم الثلاثاء، أن رجال القوات المسلحة تبرعوا بـ 100 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لدعم جهود الدولة فى مجابهة انتشار فيروس كورونا.


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