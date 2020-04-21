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أعلن المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، اليوم الثلاثاء، أن رجال القوات المسلحة تبرعوا بـ 100 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لدعم جهود الدولة فى مجابهة انتشار فيروس كورونا.