 رضوان جيد: الهلال السوداني اعتبرني أنا الخصم وليس الأهلي - بوابة الشروق
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رضوان جيد: الهلال السوداني اعتبرني أنا الخصم وليس الأهلي

الشروق
نشر فى : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 1:39 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 1:39 م

أكد رضوان جيد، الحكم المغربي الدولي الذي أدار مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني في آخر مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم أن الأخير ركّز على قراراته أكثر مما ركز على الأحمر.

وقال جيد في تصريحاته لصحيفة المنتخب المغربية :"إدارة الهلال احتجت على قرار تعييني لإدارة المباراة، لأنني سبق أن أدرت لهم مباراة قبل عام أمام النجم الساحلي التونسي".

وأضاف :"المباراة كانت في الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية، واحتسبت 3 ضربات جزاء للنجم الساحلي، كانوا جميعهم واضحين وليس بهم شك، ولكنهم رأوا أن ذلك عدد كبير للغاية في مباراة واحدة".

وتابع :"أنا من الممكن أن أحتسب 5 أو 6 ضربات جزاء في مباراة واحدة، فالقانون هو القانون، وطالما المخالفة واضحة سأقوم باحستابها بغض النظر عن عدد القرارات السابقة".

وأتم رضوان جيد تصريحاته قائلًا :"في المباراة لاعبو الهلال وجماهيرهم ركزوا على قراراتي أكثر من الأهلي، كانوا يعتبرونني أنا الخصم وليس الأهلي، حتى مستواهم في المباراة لم يكن جيدًا كما اعتادنا على الهلال".


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