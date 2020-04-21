خطوط الطيران القطرية تعتزم تأجيل صرف مرتبات عدد من مسؤوليها

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أعلنت شركة خطوط الطيران القطرية المملوكة للدولة تأجيل صرف جزء من مرتبات عدد من كبار ومتوسطي موظفيها في الدوحة لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من أبريل الحالي.

وبحسب بيان صادر عن الشركة القطرية، اليوم الثلاثاء، سيتم تأجيل صرف نصف الأجر الشهري الأساسي لهؤلاء المسؤولين وأن "الموقف سيخضع للمراجعة وفقا للموقف الاقتصادي".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الشركة القول إنها "ستعيد صرف متاخر الرواتب بمجرد سماح الظروف بذلك".

يذكر أن شركات الطيران في العالم تعاني من مصاعب مالية شديدة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي أدت إلى إصابة حركة الطيران بالشلل وأجبرت شركات الطيران على وقف تشغيل أغلب طائراتها.