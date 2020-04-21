فرج عامر : أتمني عودة الدوري لرفع معنويات الشعب المصري

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قال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه يتمني عودة بطولة الدوري المصري الممتاز للحياة من جديد لرفع معنويات الشعب المصري.

وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيونية :"أتمنى عودة الدوري ولو طالت مدة الغياب، وذلك من أجل عودة الحياة لطبيعتها، ورفع معنويات الشعب المصري".

وأضاف رئيس سموحة :"كرة القدم أهميتها تأتي بعد الماء والهواء مباشرةً بالنسبة للمجتمع المصري، وكذلك في كل أنحاء العالم، الشعب المصري يُحب كرة القدم ويُحب متابعتها، فهي ترفع من معنوياته وتقلل من الضغوطات المُلقاة عليه".

وتوقفت مسابقة الدوري المصري الممتاز لفترة مؤقتة ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها جمهورية مصر العربية لمواجهة فيروس كورونا .

وعن تخفيض عقود اللاعبين قال فرج عامر :"لن نجبر اللاعبين على تخفيض عقودهم، إذا قاموا بتخفيض رواتبهم فسيحدث هذا بشكل اختياري فقط، لكن حمادة صدقي مدرب الفريق تنازل بالفعل عن نصف راتبه، وجهازه الفني عن الربع".