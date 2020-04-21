سفير الصين في واشنطن: العلاقات الصينية الأمريكية تحتاج إلى «إعادة تفكير جدي»

قال السفير الصيني لدى الولايات المتحدة كوي تيانكاي، إن غياب الشفافية السياسية في الولايات المتحدة تثير القلق.

وأضاف في تصريحات لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الصين قدمت كل ما تعرفه عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى منظمة الصحة العالمية.

وقال إن بكين مستعدة للحوار دائما، وهناك حاجة للمزيد من الحوار السياسي بين الصين والولايات المتحدة.

وأشار كوي إلى أنه يشعر بالقلق من فكرة "أي شيء غير الصين" الموجودة في واشنطن رغم أن الصين فعلت كل ما في وسعها لتسهيل تدفق الإمدادات الطبية إلى واشنطن، قائلا: "الصين لا تريد ممارسة أي تأثير على السياسات المحلية الأمريكية ولا حتى نريد إعطاء إحساس بهذا الأمر".

وتابع السفير الصيني تصريحاته، ليقول إن أكثر ما يشغل الشعب الأمريكي هو حياته اليومية ولا يريد جعل الصين مركزا لنقاشه السياسي المحلي، مضيفا أن الصين فعلت كل ما في وسعها لبناء الثقة مع الولايات المتحدة.

وذكر أن تطور الصين لا يستهدف تحدي الولايات المتحدة أو احتلال مكانة أمريكا في العالم ولن يتحقق على حساب الولايات المتحدة.