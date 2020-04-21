رئيس الوزراء الإيطالي: استخدام تطبيق التتبع الإلكتروني لحركة المواطنين سيكون «طوعيا»

أكد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، أن استخدام تطبيق التتبع الإلكتروني لاتصالات المواطنين، سيكون "على أساس طوعي"، وسط نقاش عن عدم دستوريته.

وأوضح كونتي - خلال جلسة إحاطة لمجلس الشيوخ- أن حكومته تسعى إلى تعزيز استراتيجية خرائط رصد الاتصالات وتوفير العناية الصحية عن بعد باستخدام التقنيات الجديدة .. حسبما أوردت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

ووصف كونتي تطبيق (محصنون) المثير للجدل، بأنه "ضروري لتجنب انتشار فيروس كورونا. ولكن استخدامه سيكون على أساس طوعي ولن تكون هناك قيود على (حركة) أولئك الذين لا يقومون بتنزيله" على هواتفهم النقالة.