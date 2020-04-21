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قالت منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا المستجد على الأرجح حيواني الأصل.وأضافت «الصحة العالمية»، حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد دليل حتى الآن على تخليق فيروس كورونا في المختبر.