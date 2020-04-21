 الصحة العالمية: كورونا على الأرجح حيواني الأصل.. ولا دليل على تخليقه في المختبر - بوابة الشروق
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الصحة العالمية: كورونا على الأرجح حيواني الأصل.. ولا دليل على تخليقه في المختبر

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 3:38 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 3:38 م

قالت منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا المستجد على الأرجح حيواني الأصل.
وأضافت «الصحة العالمية»، حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد دليل حتى الآن على تخليق فيروس كورونا في المختبر.

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