الاتحاد الانجليزي يمنح فرصة للمشجعين المعزولين للظهور في ويمبلي

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لا يوجد بث لمباريات كرة القدم في التلفزيون وتظل بريطانيا في حالة عزل عام لكن الحياة لا تزال مستمرة في ساحات المنازل الخلفية التي تحولت إلى ملاعب للهواة المحبطين لصقل مهاراتهم.

وبفضل مبادرة من الاتحاد الانجليزي لكرة القدم يمكن أن يتطلع اللاعبون الهواة لحلم أكبر باستعراض مهاراتهم في أحد أكبر ملاعب العالم وهو ويمبلي.

وفي ظل إغلاق الملاعب حاليا بسبب جائحة فيروس كورونا لم يعد بالإمكان الاستمتاع بمهارات تشبه التي يمتلكها كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي أو حتى الأسطورة يوهان كرويف.

لكن الاتحاد الانجليزي وجد حلا بديلا بعد أن حث المشجعين على نشر مقاطع فيديو تحت وسم "كرة القدم تبقى بالمنزل" على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي وسيتم اختيار مجموعة منتقاة من المهارات لعرضها في شاشات ملعب ويمبلي العملاقة.

وقال الاتحاد الانجليزي في بيان يوم الثلاثاء :"مبادرة كرة القدم تبقى بالمنزل أطلقت الشهر الماضي عبر الانترنت لانتاج مواد تحفز النشاط البدني والترفيهي والاحتفاظ بالأمل والتسلية والتكاتف في أوقات صعبة".