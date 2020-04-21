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روسيا: العمل جار في المختبرات لإنتاج لقاح ضد كورونا

أ.ش.أ
نشر فى : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:19 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:19 م

أعلن المتحدث باسم المركز الروسي الخاص بمراقبة وضع فيروس "كورونا"، ألكسندر مياسنيكوف، أن العمل جار في مختبرات وزارة الصحة الروسية لإنتاج لقاح ضد الوباء.

وقال مياسنيكوف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء:" إن الخبراء الروس في مجال الفيروسات يخططون لاستكمال جميع وثائق الدراسات المكتبية بشأن اللقاح المضاد لفيروس " كورونا" في 31 مايو القادم والانتقال مع أول يوم في فصل الصيف إلى التجارب السريرية للقاح".

كان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد أعلن في قت سابق، خلال اجتماع حكومي برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه اختبارات المرحلة ما قبل السريرية للقاح قبل قد بدأت، مشيرا إلى أنه يجري حاليا إعداد البروتوكولات اللازمة للتجارب السريرية.


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