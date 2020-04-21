روسيا تنتقد تقارير إعلامية تشيكية تتهمها بشن هجمات إلكترونية على مؤسسات طبية

انتقدت السفارة الروسية في التشيك، اليوم الاثنين، تقارير إعلامية تشيكية وصفتها بـ "الاستفزازية" لاتهامها روسيا بشن هجمات إلكترونية على مؤسسات طبية في التشيك.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية - في نشرتها باللغة الانجليزية - عن السفارة الروسية في التشيك قولها في بيان نشرته على حسابها على الفيسبوك إن عددًا من وسائل الإعلام التشيكية نقل عن مصادر لم تسمها في أجهزة الأمن التشيكية قولها إن روسيا متورطة في سلسلة من الهجمات الإلكترونية تم شنها مؤخرًا على مؤسسات صحية في التشيك".

وأضافت السفارة "ما هي إلا دفعة جديدة من الأنباء الزائفة. تريد السفارة الروسية أن تؤكد على أن الهدف الوحيد لمثل هذه الأنباء هو خلق صورة مُعادية لبلدنا".

وأردفت السفارة تقول إن هذه أصبحت ممارسة عامة أن تنشر مواد إعلامية تشيكية لا أساس لها ضد روسيا لكن تسخير كارثة كجائحة كورونا يواجهها الجميع للترويج لمثل هذه المواد هو أمر تجاوز كل الحدود الأخلاقية مشيرة إلى أن السفارة تحذر من الهجمات الإعلامية غير المسؤولة والقذرة ضد روسيا.

وأوضحت الوزارة أن كل المشاكل التي تطرأ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يجب أن تُحل في إطار حوار الخبراء المتخصصين في هذا المجال وقد أبدى الجانب الروسي دائمًا استعدادا لمثل هذا الحوار.

وقالت الوزارة إنها تستغل هذه الواقعة لتعيد إلى الأذهان مبادرة روسيا لوضع اتفاقية دولية لمكافحة جرائم الانترنت والتي وافقت عليها غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2019 مشيرة إلى أن ما يدعو للأسف هو أن التشيك لم تكن بين هذه الدول.