ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إنجلترا إلى 15607 حالات

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أعلنت السلطات الصحية في إنجلترا، عن ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 15607 حالات وفاة.وأوضحت السلطات الصحية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 778 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.