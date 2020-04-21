رئيس الوزراء الياباني يرسل قربانا لضريح مثير للجدل في طوكيو

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(د ب أ)

أرسل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قربانا لضريح ياسوكوني المرتبط بالحرب، اليوم الثلاثاء، وهو إجراء سنوي لطالما كان مصدرا لتوتر دبلوماسي مع دول أخرى خاصة الصين وكوريا الجنوبية.

وسيتجنب رئيس الوزراء على الأرجح زيارة النصب التذكاري الذي يرمز للحرب بشخصه، حيث قام بتوسيع نطاق حالة الطوارئ في عموم اليابان الأسبوع الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومع طلب الحكومة من المواطنين عدم مغادرة المنازل إلا للضرورة، قررت مجموعة من المشرعين المحافظين أيضا عدم زيارة الضريح خلال مهرجان الربيع الذي يستمر يومين ويبدأ اليوم الثلاثاء.

ويقع الضريح في قلب العاصمة اليابانية ويكرم أرواح قتلى الحرب في البلاد البالغ عددهم 46ر2 مليون شخص، ومن بينهم مجرمون مدانون من الحرب العالمية الثانية.

وفي المقابل تنظر دول مثل الصين وكوريا الجنوبية إلى ذلك الضريح على أنه يمجد العدوان وقت الحرب.