إندونيسيا تمنع السفر الجماعي بمناسبة عيد الفطر لمكافحة كورونا

قررت حكومة إندونيسيا منع الطقوس السنوية المتمثلة في سفر المواطنين بأعداد كبيرة إلى بلداتهم وقراهم بمناسبة عيد الفطر، في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا، وفقا لما قاله الرئيس جوكو ويدودو اليوم الثلاثاء.

ومثل القرار عدولا عن إعلان سابق بأن الحكومة سوف تسمح للأشخاص بالسفر الجماعي بشرط الالتزام بالعزل الذاتي.

وقال جوكو في اجتماع للحكومة: "أود أن أعلن أن السفر الجماعي سوف يكون محظورا بالكامل ... ومن ثم أطالب بإعداد تفاصيل للإجراءات".

من المتوقع أن يبدأ عيد الفطر في 23 أو 24 أيار/مايو، حسب رؤية هلال شهر شوال.

وحث مجلس العلماء الإندونيسي، وهو الهيئة المعنية بالشؤون الإسلامية، المسلمين على عدم السفر إلى بلداتهم بمناسبة العيد، قائلا إن القيام بذلك خلال جائحة يكون إثما .

وفي العام الماضي، سافر نحو 15 مليون من المحتفلين بالعيد من منطقة جاكرتا الكبرى إلى بلداتهم في أكبر دولة من حيث الأغلبية المسلمة في العالم.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في إندونيسيا إلى 6760 حتى الآن.

وبلغ عدد حالات الوفاة في الدولة 590 حالة، مما جعل إندونيسيا الدولة صاحبة أكبر عدد من الوفيات بالفيروس في شرق آسيا خارج الصين.