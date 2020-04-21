الحكومة الألمانية تدرس ثلاثة نماذج للتطبيق الرقمي لتتبع مخالطي المصابين بكورونا

تدرس الحكومة الألمانية، ثلاثة نماذج للتطبيق الرقمي لاختيار واحد منها لاستخدامه لتحذير المخالطين المحتملين للأشخاص الذين تثبت عدواهم بفيروس كورونا.

جاء ذلك في رد من الحكومة على استفسار مقدم في البرلمان من نائبة تنتمي إلى حزب اليسار المعارض.

وأوضحت الحكومة في ردها أنها "تنظر وتقيم" واحدا من التطبيقات التالية، "بيب- بي تي"/ التتبع الأوروبي للقرب والحفاظ على الخصوصية/ والتطبيق المنافس له "دي 3 بي تي"/التتبع اللامركزي للقرب والحفاظ على الخصوصية/ بالإضافة إلى البرنامج المستخدم في النمسا من إنتاج شركة "اكسنتشر".

كانت الحكومة الألمانية أجرت بالتعاون مع الجيش أول اختبار لبرنامج "بيب بي تي" الذي شارك 130 عالما أوروبيا في إعداده بينهم علماء من معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات، غير أن البرنامج واجه في الأيام الماضية انتقادات واسعة في إطار نقاش حاد حول مدى مناسبته لحماية البيانات.

ووقع نحو 300 خبير على خطاب مفتوح حذروا فيه من خطر مراقبة وإساءة استخدام التخزين المركزي للبيانات.

وأكدت الحكومة في ردها أنها تفكر فقط في استخدام برنامج تتبع يقوم على أساس طوعي، وقالت إن النماذج والتطبيقات الرقمية يجب أن تتوافق مع تعليمات قانون حماية البيانات، والتي تسمح بتحليل البيانات بناء على موافقة أصحابها، وتحظر هذه التعليمات جمع بيانات عن مواقع.

وأضافت الحكومة أنه يتعين أيضا أن تستخدم هذه النماذج والتطبيقات أعلى معايير ممكنة تتعلق بأمن تكنولوجيا المعلومات بحيث تظل المعلومات عن الأشخاص المعنيين مجهولة الهوية.

وأشارت الحكومة إلى أن النموذج المستخدم يجب أيضا أن يكون سهل التطبيق ومناسبا من الناحية التقنية ليتيح تتبعا مفهوما على الصعيد الوبائي.