الإمارات تسجل 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن تسجيل 490 حالة إصابة وثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت حسبما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أنها أجرت أكثر من 30 ألف فحص لفيروس كورونا.