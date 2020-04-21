إيطاليا تسجل ارتفاعا في الوفيات والإصابات بكورونا مع تراجع لافت في الحالات النشطة

سجلت إيطاليا 534 حالة وفاة جديدة من مرضى فيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الكلي لضحايا الوباء منذ بدء الأزمة الصحية قبل شهرين، إلى 24 ألفا و648 شخصا.

وأكدت هيئة الدفاع المدني الإيطالية - في بيان أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية مساء اليوم الثلاثاء، تواصل وتيرة الانخفاض في عدد الاصابات والمرضي بالمستشفيات الإيطالية، حيث انخفض عدد الحالات الإيجابية الحالية لليوم الثاني على التوالي، بواقع 528 حالة، ليصبح بذلك مجموع الحالات الإيجابية الحالية 107 آلاف و709 حالات.

كما انخفض بشكل ملحوظ -وفقا للبيان- عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض الوباء طريحي المستشفيات، حيث بلغ مجموعهم 24 ألفا و134 شخصا، بانخفاض قدره 772 شخصا في الـ 24 ساعة الماضية. ويستمر كذلك التراجع في عدد مرضى وحدات العناية المركزة في التراجع، مسجلا انخفاضا قدره 102 حالة، ليصبحوا 2471، بينما يبقى قيد العزل المنزلي (بدون أعراض أو مع أعراض خفيفة) 81 ألفا و104 أشخاص.

وأشارت الهيئة إلى أن حالات التعافي من الفيروس بلغت 51 ألفا و600 شخص، بينما قدرت الحماية المدنية عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالجائحة (المتعافون والوفيات والحالات الإيجابية الحالية) بـ183 ألفا و957.