طوكيو تسجل 123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت حكومة طوكيو، اليوم الثلاثاء، ظهور 123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما تعد الزيادة الأولى في حالات الإصابة بالفيروس في طوكيو خلال أربعة أيام، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 3307 بينهم 77 حالة وفاة.

وأوضحت حكومة طوكيو، حسبما نقلت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، أنه تم تسجيل 102 حالة إصابة بالفيروس أمس الاثنين، بينما شهد يوم الجمعة الماضي أعلى عدد إصابات بالفيروس إذ بلغ عدد الإصابات 201.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليابان سجلت أمس 25 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 276، وذلك بعد مرور أسبوعين تقريبا على إعلان حالة طوارئ في طوكيو وأوساكا وخمس مناطق أخرى تضم أعدادًا كبيرة من سكان المناطق الحضرية.