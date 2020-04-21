 بناء على توجيهات السيسي.. القوات المسلحة ترسل مساعدات طبية للولايات المتحدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بناء على توجيهات السيسي.. القوات المسلحة ترسل مساعدات طبية للولايات المتحدة


نشر فى : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 6:59 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 6:59 م

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، إعداد طائرة عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والبدل الواقية، لإرسالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ما نشره بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، فإن ذلك يأتي في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وأيضا في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تربط بين الدولتين الصديقتين.

وأوضح أن ذلك يهدف لتخفيف العبء في ظل الأزمة الحالية من سرعة تفشي فيروس كورونا المستجد، وارتفاع الإصابات والوفيات، ونقص الأدوية والمسلتزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، مؤكدا أن ذلك يُعد أيضا استمرارا للدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة من مختلف الدول، وتقديم الدعم في أوقات المحن والأزمات، خاصة في تلك المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم.

 

 


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