 النمسا تعلن إمكانية استئناف الطيران بين الدول الناجحة في مكافحة كورونا - بوابة الشروق
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النمسا تعلن إمكانية استئناف الطيران بين الدول الناجحة في مكافحة كورونا

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 5:17 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 5:17 م

قال المستشار النمساوي زباستيان كورتس، إنه من الممكن أن يتم استئناف الطيران مبدئيا بين الدول التي حققت نجاحات في مكافحة كورونا، على المدى المتوسط والطويل.

وقال زعيم حزب الشعب النمساوي في فيينا، اليوم الثلاثاء، إن السيناريو الذي يتوقعه يشير إلى إمكانية فتح الحدود بين الدول التي انتصرت على الفيروس أو لديها أعداد مصابين بالعدوى متدنية للغاية.

جدير بالذكر أن حركة النقل الجوي متوقفة عمليا بسبب حظر الدخول الذي فرضته غالبية دول العالم في ظل أزمة كورونا، ما جعل الكثير من شركات الطيران تكافح من أجل البقاء.


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