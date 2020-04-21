تأجيل الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية لحين إشعار آخر

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية تأجيل دورته الأولى التى كان مقررا انطلاقها يوم ١٢ يونيو المقبل وقالت فى بيان أصدرته إنه فى ضوء الوضع العالمى والتطورات السريعة فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، وفى اطار توجهات الدولة المصرية فى اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المتجدد والتى جاء فى مقدمتها تعليق جميع الفاعليات الجماهيرية وحرصا منا على صحة وسلامة ضيوفنا وجمهورنا وفريق العمل اتخذنا القرار الصعب بتأجيل النسخة الأولى من مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية لحين أشعار آخر وجاء هذا القرار بعد مشاورات مع الجهات المعنية وشركاء المهرجان وعقب القيود الصارمة التى تم فرضها على السفر والتنقل والتجمعات تماشيا مع متطلبات الصحة العامة.

ونتقدم لجميع صناع ومحبى السينما بأسفنا العميق لهذا القرار الصعب، إلا أنه يتوجب علينا جميعا مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيدــ19)، وألا نتوانى فى دعم وتلبية الجهود والإجراءات المفروضة استجابة لكبح انتشار هذا الفيروس عالميا ونؤكد استمرار التزامنا إزاء صناع الأفلام والمنتجين وشركائنا وجمهورنا، حيث سنقوم بالإعلان عن المواعيد الجديدة فى وقت لاحق

ومن جانبه قال الفنان سمير صبرى رئيس المهرجان: حاولنا تقديم الدورة الاولى من المهرجان مع شركائنا وكنا قد انتهينا من 80 % من برمجة المهرجان فى مسابقاته المختلفة من أفلام وندوات وفاعليات واختيار لجان التحكيم والاستقرار على المكرمين، ولكن انتشار فيروس كورونا فى مختلف دول العالم صعب مهمتنا، لذلك نشكر تفهمكم لموقفنا والذى يهدف للمصلحة العامة لكل صناع السينما فى العالم والجمهور المصرى خاصة، ونتمنى ان نعود قريبا بعد زوال الغمة وعودة الحياة فى دول العالم من جديد.