تطوير غسالة تعمل بمياه أقل ودون كهرباء للتغلب على أزمة نقصهما في العراق

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ابتكر مهندس بريطاني شاب يعمل مع منظمة مهندسون بلا حدود، غسالة يدوية بسعر زهيد واحتياج أقل للمياه ودون استخدام الكهرباء؛ وذلك لتوفير المياه والتعامل مع أزمة انقطاع التيار الكهربي على الأسر الفقيرة فى العراق.

ويقول المهندس ناف سونهاي لصحيفة الجارديان البريطانية، إن الواحدة من الغسالات اليدوية ستباع لكل عائلة تحتاجها بـ24 جنيها إسترليني فقط.

وتتكون الغسالة من بدن داخلي بلاستيكي وفنيار خارجي من رقائق الخشب إضافة لبعض الأجزاء السرية وكل تلك القطع سهلة الاستبدال والشراء من الأسواق.

ويقول سونهاي، إنه استلهم فكرته من إحدي جاراته حينما كان يعمل لتطوير أفران صديقة للبيئة بقرية كالى باليام في تامول نادول الهندية.

ويضيف سونهاي، إن جارته تدعى ديفيا وكانت تعمل بغسل ملابس أسرتها 20 ساعة أسبوعيا وسط انقطاع للتيار الكهربى وشح للمياه إذ تعاني الهند أزمة جفاف ما ألهمه للبحث عن شيء يساعد به الأسر المفتقرة للمياه والكهرباء لتوفير وقتهم وجهدهم.

وبعد بحثه في المجتمعات القائمة بالعراق ولبنان والأردن والفلبين والهند ومعظم هؤلاء لاجئين في مخيمات؛ بدأ سونهاي بتصنيع غسالته التي لا تستهلك أكثر من 10 لترات من المياه بعكس الغسالات الكهربية التي تستهلك 30 لترا بينما لا تتواجد المياه كثيرا بمناطق المخيمات وكثير من القري.

وبمساعدة منظمة أوكسفام العالمية ومختبر الابتكار العراقي تمكن سونهاي من إنتاج 50 غسالة إبتداء في العراق.

وبينما قامت جامعة باث البريطانية بتمويل المشروع جاءت الطلبات علي تلك الغسالات من الصليب الأحمر الذي يدير مخيمات في الأردن بينما جاءت طلبات أخرى من دولتى كينيا وأوغندا.

وقام سونهاي بتسمية غسالته على اسم ديفيا من ألهمته الفكرة ولكن بسبب إجراءات الإغلاق في الهند لن تشهد ديفيا أول خط إنتاج الغسالات.

ويقول سونهاي: "لا أنوي التوقف عند الغسالات فلا زلت أذكر ديفيا وعائلتها وهم يأكلون كل طعام اليوم لأن ليس لديهم ثلاجات يخزنونه بها لذلك سأستمر محاولا وضع حلول لمشاكل الناس".