أمير الكويت والرئيس الإيراني يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

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(د ب أ)

استعرض أمير الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، العلاقات الثنائیة الوطیدة بین البلدین، وسبل تعزیز التعاون المشترك بینھما في مختلف المجالات والقضایا ذات الاھتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فقد تطرق الاتصال إلى الإجراءات الاحترازیة التي اتخذھا البلدان للحد من انتشار فیروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقد أعرب أمير الكويت للرئيس الإيراني عن خالص الشكر على ھذا التواصل راجیاً له دوام الصحة وتمام العافیة وللجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة الصدیقة كل الرقي والازدھار.



