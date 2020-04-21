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شركة طيران أسترالية تعلن إفلاسها بسبب تداعيات كورونا

كانبيرا - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 9:51 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 9:51 ص

أعلنت شركة "فيرجن أستراليا"، التي تعاني من ضائقة مالية، أنها أضحت عاجزة عن عن تسديد ديونها، لتصبح بذلك أضخم شركة طيران في العالم تنهار من جراء تداعيات فيروس كورونا.

وقالت الشركة، وفقا لقناة "سكاي نيوز" اليوم الثلاثاء في إشعار إلى البورصة الأسترالية، إنها تعتزم الاستمرار في تشغيل رحلاتها الجوية، على الرغم من أن مصيرها أصبح في أيدي حراس قضائيين.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة بول سكورا، أن "قرارنا اليوم يتعلق بتأمين مستقبل مجموعة فيرجن أستراليا والخروج من أزمة كوفيد-19".

وأضاف: "أستراليا بحاجة إلى شركة طيران ثانية، ونحن مصممون على مواصلة الطيران".

و"فيرجن أستراليا" البالغ عدد موظفيها حوالي 10 آلاف موظف، ترزح تحت ديون تزيد عن 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار).

وقد طلبت من الحكومة الأسترالية إقراضها 1.4 مليار دولار أسترالي للبقاء على قيد الحياة، لكن كانبيرا رفضت إنقاذ هذه الشركة المملوكة بأغلبيتها لأجانب.

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