 تمديد حظر التجول في ولاية صباح شرق ماليزيا حتى 5 مايو المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تمديد حظر التجول في ولاية صباح شرق ماليزيا حتى 5 مايو المقبل

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 6:14 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 6:14 م

أعلن مفوض الشرطة بولاية صباح (شرق ماليزيا) السيد زيني جاس، عن مد فترة حظر التجول في الولاية حتى 5 مايو المقبل، اعتباراً من السابعة ليلاً إلى الخامسة صباحاً.

وقال جاس -في بيان له اليوم الثلاثاء أوردته وكالة الأنباء الوطنية المليزية برناما- أن الحكومة اتخذت قراراً بتمديد حظر التجول إلى الفترة المذكورة بالمناطق الساحلية من ولاية صباح حماية لها من عملية التوغل والتسلل لا سيما في ظل هذه الأزمة الصحية وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كما يأتي القرار أيضاً لتيسير الدوريات والرقابة على حركة الزوراق والجرائم عبر الحدود بما في ذلك أنشطة تهريب البشر، والمخدرات والأسلحة النارية المقيدة، حسب المسؤول في بيان صدر من كوتاكيناباو، عاصمة الولاية.

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