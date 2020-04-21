فرضت العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم حظرًا لكبح انتشار فيروس كورونا القاتل الذي أصاب أكثر من مليوني شخص حول العالم.

ولكسر حاجز الملل نتيجة التواجد المستمر في المنزل بدأت راقصة، ومصممة رقصات هندية حائزة على جوائز في المملكة المتحدة تقديم مجموعة من الجلسات عبر الإنترنت حول الموسيقى الهندية والغربية تحت شعار "Dance Karona"، للمشاركين من عدة دول للتغلب على الكآبة بعد أن أدى إغلاق الفيروس التاجي إلى إلغاء عروضها القادمة في عدة دول، كما نشر موقع"نيو إنديا أكسبريس".

وتقول الراقصة كوتشيبودي أرونيما كومار، إنها أصبح لها عدد كبير من المشاركين الرقميين من بلدان مختلفة، كـ "بولندا وإسبانيا، وبريطانيا والهند، والولايات المتحدة والبرازيل، والإمارات العربية المتحدة علي قناتها عبر موقع يوتيوب".

أرونيما ابنة رئيس شرطة دلهي السابق نيراج كومار وخريجة كلية لندن للاقتصاد، وتركت حياتها المهنية لإدارة شركة رقص في لندن، ولكن أدى خبر الحظر إلى إلغائها للعروض القادمة في المملكة المتحدة وبولندا وفرنسا، مما وضع فريقها تحت الضغط المالي والعاطفي.

وبعد بضعة أيام من نشر الدروس عبر وسائل التواصل الاجتماعي أصبح لديها أكثر من 100 ألف مشارك يتلهفون على الموسيقى الهندية والغربية والرقص الذي تقدمه.

وتشمل الفيديوهات دروس اليوجا، والرقص الكلاسيكي الهندي، واللياقة البدنية في بوليوود، وحركات الرقص على كرسي لكبار السن، مع تمارين التنفس، وأمور أخرى والتي يتم تخصيصها أيضًا وفقًا لمتطلبات المشاركين.

وأضافت: "لقد عملت بجد خلال العشر سنوات الماضية لبناء فريقي وشركتي والتفاعل مع مجتمعاتي من خلال الفن والثقافة الهنديه وفي هذا الوقت نتيجه لوجود الكثير من القلق والتوتر، شعرت أنني يجب أن أبقى صامدة".

وتعتقد الراقصة أن الابتعاد الجسدي قد يكون حقيقة جديدة في هذه الأوقات، ولكنه ليس إبعادًا اجتماعيًا، ويجب أن نبقى على اتصال أكثر، وإلا سنفقد عقلنا".

وتابعت :"بدون الناس لا توجد فنون، والاقتصاد الضخم هو الأكثر تضررًا، لذا فمن المهم أن يجتمع الفنانون بطرق جديدة ويواصلون أداء ما يحبونه، حيث تمكننا التكنولوجيا من التواصل مع أي شخص في جميع أنحاء العالم".

وقالت لكورنيليا، أحد المشاركين من بولندا: "نحن بحاجة إلى هذه الطاقة، هذه الفصول تجعلني نشيطًه للغاية وأنا الآن في حالة مزاجية إيجابية، وفي المرة القادمة ، سأحضر زوجي روبرتو".

وبالنسبة إلى مالا كومار قالت:"بعد أسبوعين من العزلة، شعرت بالسعادة، وأصبحت ألتقي بالآخرين إلكترونيًا، ووضعت المكياج كما أنها رائعة للأطفال حيث يمكنهم ممارسة الرياضة والغناء والرقص، وهم يشعرون بالراحة على الرغم من الإغلاق المادي للمدارس".