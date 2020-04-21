«الصحة اللبنانية» تجري مسحا مخبريا عشوائيا بالمحافظات للكشف عن إصابات كورونا

أجرت وزارة الصحة اللبنانية حملة فحص واسعة لعينات عشوائية في مختلف المحافظات اللبنانية، للوقوف على معدل الإصابات بفيروس "كورونا" ومدى انتشاره، في حين أعلنت الوزارة أنه لم تُسجل في غضون الـ 24 ساعة الماضية أية إصابات جديدة بالفيروس في عموم البلاد.

وقامت فرق طبية تابعة لوزارة الصحة اللبنانية بالانتشار في عدد من المناطق المختلفة، شمالا وجنوبا، وإجراء الفحوصات المخبرية (بي سي آر) لعينات من الأشخاص لا يعانون أية أعراض ظاهرة تشير إلى إصابتهم بالفيروس، للتأكد من عدم وجود عدوى مجتمعية.

من ناحية أخرى، ذكرت وزارة الصحة أنها أجرت على مدى الـ 24 ساعة الماضية 487 فحص (بي سي آر) في المستشفيات الجامعية والمختبرات المعتمدة – بخلاف عمليات الفحص العشوائي - وجاءت نتيجتها جميعا سلبية بما يؤكد خلو من جرى فحصهم من الفيروس.

وسُجلت في لبنان حتى الآن 677 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 21 شخصا جراء إصابتهم بالفيروس.