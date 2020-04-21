الصحة العالمية تدعو للتكيف مع كورونا حتى العثور على لقاح

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إلى التكيف مع الوباء حتى العثور على لقاح، وكذا ضرورة تغيير أسلوب الحياة من أجل السماح للمجتمع بالعمل بالتزامن مع مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوصى المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في منظمة الصحة العالمية، تاكشي كاساي، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء، بضرورة أن يكون أي رفع لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء الوباء تدريجيا، محذرا من أن تخفيف القيود قبل الأوان سيؤدي إلى عودة جديدة للعدوى.

وأشار إلى أن إجراءات العزل العام أثبتت فعاليتها وإنه ينبغي على الجميع الاستعداد لأسلوب حياة جديد يسمح للمجتمع بالعمل مع استمرار جهود احتواء الفيروس.

يذكر أن كورونا أودى بحياة ما لا يقل عن 167 ألفا و500 شخص في العالم منذ ظهوره في ديسمبر بالصين.