تراجع إيرادات الضرائب لأول مرة في ألمانيا بسبب كورونا

تراجعت الإيرادات الضريبية في ألمانيا للمرة الأولى بسبب أزمة جائحة كورونا.

فقد أعلنت وزارة المالية الألمانية اليوم الثلاثاء أن الإيرادات الضريبية انخفضت الشهر الماضي بنسبة 8ر1% مقارنة بنفس الشهر عام 2019، موضحة أنه تم تسجيل تراجع في ضرائب المبيعات والشركات.

وذكرت الوزارة أن إيرادات ضرائب النقل الجوي تراجعت بنسبة 57% الشهر الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات الضريبية بوجه عام في الربع الأول من هذا العام بنسبة 4ر3%.

وتتوقع وزارة المالية أن تتضح تأثيرات أزمة كورونا على الإيرادات الضريبية متأخرا بسبب طبيعة قانون الضرائب الألماني، حيث جاء في التقرير الشهري للوزارة: "التأثيرات الاقتصادية للإغلاق الذي بدأ في منتصف مارس في ألمانيا ستتضح على إيرادات الضرائب في الأشهر التالية".