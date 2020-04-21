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تراجع إيرادات الضرائب لأول مرة في ألمانيا بسبب كورونا

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 11:14 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 11:14 ص

تراجعت الإيرادات الضريبية في ألمانيا للمرة الأولى بسبب أزمة جائحة كورونا.

فقد أعلنت وزارة المالية الألمانية اليوم الثلاثاء أن الإيرادات الضريبية انخفضت الشهر الماضي بنسبة 8ر1% مقارنة بنفس الشهر عام 2019، موضحة أنه تم تسجيل تراجع في ضرائب المبيعات والشركات.

وذكرت الوزارة أن إيرادات ضرائب النقل الجوي تراجعت بنسبة 57% الشهر الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات الضريبية بوجه عام في الربع الأول من هذا العام بنسبة 4ر3%.

وتتوقع وزارة المالية أن تتضح تأثيرات أزمة كورونا على الإيرادات الضريبية متأخرا بسبب طبيعة قانون الضرائب الألماني، حيث جاء في التقرير الشهري للوزارة: "التأثيرات الاقتصادية للإغلاق الذي بدأ في منتصف مارس في ألمانيا ستتضح على إيرادات الضرائب في الأشهر التالية".

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