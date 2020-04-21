مصدر بالتموين: تعديل مواعيد استلام المحصول من المزارعين خلال شهر رمضان لتصبح قبل وبعد الإفطار



السيد علاء وإسلام جابر ومحمد نصار ويونس درويش ويارا صابر:



استأنفت وزارتا الزراعة والتموين، أمس، حصاد واستلام محصول القمح المحلى من المزارعين فى جميع محافظات الجمهورية، بعدما توقفت لجان استلام القمح عن العمل بمناسبة إجازة شم النسيم، بقرار من وزير التموين على المصيلحى.

وقال رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة محمد يوسف، إن ما تم حصاده من محصول القمح حتى الآن بلغ 232 ألفا و625 فدانًا، بنسبة 7% من إجمالى المساحة المنزرعة والتى تصل إلى 3 ملايين و402 ألف فدان، ويجرى استكمال أعمال الحصاد والتوريد إلى صوامع وشون الدولة، بعد التوقف أمس الأول بمناسبة إجازة شم النسيم.

وأوضح يوسف، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه تم حصاد 115 ألف فدان بمحافظة المنوفية، وهو ما يقرب من 86% من إجمالى المساحة المنزرعة، كما تم حصاد ما يقرب من 52 ألف فدان بمحافظة الفيوم، وهو ما يمثل 25% من إجمالى المساحة المنزرعة بالمحافظة، وحصاد 13 ألف فدان بمحافظة كفرالشيخ بما يعادل 5% من إجمالى المساحة المنزرعة بالمحافظة، واستلمت محافظة كفر الشيخ، 3324 طنا و67 كجم من المزارعين.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دمج بطاقة الحيازة الزراعية الإلكترونية «كارت الفلاح» مع البطاقة المصرفية ذات الشريحة الذكية «ميزة»، موضحا أن الكارت فى السابق كان يتم تخزين بيانات المزارع عليه، والحصر الزراعى، وحصة الأسمدة الخاصة به، ولكن مع النظام الجديد سيتيح إمكانية الحصول على الخدمات المالية التى تقدمها البنوك لهم، على أن يتم استخدام الكارت فى عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى للمعاملات الحكومية وغيرها من جميع المعاملات المالية.

ولفت إلى أن الخطة الأولية تعتمد على الانتهاء من 500 ألف كارت مدمج بنهاية 2020، حتى يستطيع من خلاله المزارعون استلام مستحقاتهم المالية لتوريد القمح أو أى مستحقات مالية بنكية عن طريق تلك الشريحة من ماكينات الـ«ATM»، اعتبارا من الموسم المقبل.

وأكد يوسف، أن الخدمة الجديدة تستهدف نحو 6 ملايين مزارع، تتيح لهم الحق فى الحصول على جميع مستحقاته المالية خلال 48 ساعة.

فيما قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الوزارة ستعمم منشورا يتضمن مواعيد العمل الجديدة للجان استلام القمح، خلال شهر رمضان الكريم، موضحا أن العمل سيكون على فترتين قبل وبعد الإفطار.

ولفت إلى أن توريد محصول القمح المنتج محليا موسم 2020 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، يقتصر على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركة المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعى المصرى، بحيث تتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليا من المزارعين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التى تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركة المطاحن.

وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن سعر شراء القمح المحلى من المزارعين ارتفع عن العام الماضى، بحوالى 15 جنيها للإردب الواحد، حيث يصل إلى 700 جنيه للإردب وزن 150 كيلوجرام، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للإردب وزن 150 كيلوجراما، بدرجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها للإردب وزن 150 كيلوجراما، بدرجة نظافة 22.5 قيراط، على أن يكون المحصول خاليا من الإصابة الحشرية، والرمل، والزلط، وبدرجة نظافة لا تقل 22.5 قيراط.

وأكد أن الحكومة لم تُخفض أسعار التوريد، رغم انخفاض أسعار القمح عالميا دعما للفلاح والزراعة المحلية، مضيفا أن اللجان المنوط بها استلام كميات القمح من المزارعين، لن تتسلم أى اقماح درجة نظافتها أقل من المعلن عنها، والتأكد من عدم خلط أى اقماح مستوردة مع قماح محلية، أو توريد اقماح قديمة.

فى سياق متصل، تفقد محافظ أسيوط عصام سعد، أعمال توريد محصول القمح للصوامع بمنطقة عرب العوامر للوقوف على أعمال التوريد، والتأكيد على استمرار العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم.

واستمع المحافظ، إلى شرح عمل لجنة استلام الاقماح بالصوامع، لافتا إلى أن الصوامع وشون التخزين تبلغ سعتها التخزينية حوالى 55 ألف طن.