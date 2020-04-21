مجلس الوزراء ينفي شائعة صدور قرارات بشأن مواعيد حظر تحرك المواطنين خلال شهر رمضان

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نفى المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء هاني يونس ما تم تداوله حول صدور قرارات بشأن مواعيد حظر تحرك المواطنين خلال شهر رمضان الكريم اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا، مؤكدا أنها شائعة لا أساس لها من الصحة، ونسبت لإحدى القنوات الفضائية الدرامية بشكل مضلل، مع تزييف واستخدام شعار القناة لترويج الشائعة على غير الحقيقة.

وقال يونس - في مداخلة هاتفية مع برنامج (الحكاية) المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء أمس الاثنين - إن مروجي الشائعات ينتهجون هذه الطريقة في استغلال شعار أي قناة أو جريدة لها مصداقية للترويج للشائعات.

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن مواعيد حظر تحرك المواطنين خلال شهر رمضان الكريم، موضحا أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، من المقرر أن تجتمع نهاية الأسبوع الحالي لتقرر الإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال شهر رمضان.

ووجه يونس الشكر لجموع الشعب المصري الذي كان في قمة الوعي أمس خلال الاحتفال بيوم شم النسيم، والتزامه الكامل بكافة القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية في هذا اليوم الذي مر بسلام.