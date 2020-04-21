إيقاف لاعب تنس تشيلي 11 شهرا بسبب المنشطات

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حذر الاتحاد الدولي للتنس اللاعبين من تناول مكملات غذائية مصدرها أمريكا الجنوبية وذلك في حيثيات قراره بإيقاف اللاعب التشيلي نيكولاس خاري لمدة 11 شهرا بداعي مخالفة قواعد المنشطات.

وتم إيقاف خاري مؤقتا في يناير كانون الثاني الماضي بعد سقوطه في اختبار للكشف عن مادتين محظورتين رياضيا خلال نهائيات كأس ديفيز في مدريد أواخر العام الماضي.

وبعد تحقيقات قال الاتحاد الدولي للتنس إنه تقبل تفسير اللاعب البالغ من العمر 24 عاما بشأن ظهور مادتي ليجاندرول وستانوزولول المدرجتين ضمن قائمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في عينته.

وقال خاري إنه تناول ”فيتامينات متعددة مصنوعة في البرازيل“ بناء على نصيحة طبيبه لانها لا تحوي أي مواد محظورة رياضيا.

ورغم أن الاتحاد برأ ساحة اللاعب من ارتكاب خطأ جسيم فانه قرر فرض عقوبة إيقاف على خاري بأثر رجعي من تاريخ حدوث المخالفة (16 ديسمبر كانون الأول 2019).

وسيخسر اللاعب أي جوائز مالية ونقاط في التصنيف حصل عليها في كأس ديفيز والبطولات اللاحقة.

وسيصبح من حق خاري، الذي بلغ أفضل مركز له في التصنيف العالمي حين احتل المركز 38 عالميا في يوليو تموز الماضي، استئناف اللعب في 15 نوفمبر تشرين الثاني. وتراجع حاليا للمركز 89.

وقال خاري في بيان على حسابه في تويتر ”بضمير مرتاح نجحت أنا وفريقي خلال تحقيقات الاتحاد الدولي للتنس في اثبات أن المادتين المحظورتين في العينة كانتا ضمن مكملات مصنوعة في البرازيل تسببت في تلوث عينتي.

”تقبلت عقوبة إيقاف لمدة 11 شهرا فرضها الاتحاد الدولي للتنس“.

وكان خاري قال سابقا إن نتيجة العينة الأولى كانت سليمة لكن الثانية ربما تكون ملوثة بسبب تناوله ”فيتامينات متعددة مصنوعة في البرازيل“.

وأوضح خاري عبر انستجرام ”مستويات هاتين المادتين منخفض للغاية .. بحيث لا تمنحني أي فائدة لتعزيز الأداء.

”لم يسبق لي تعمد تناول أي مادة محظورة طيلة مسيرتي في التنس. في الحقيقة أرفض المنشطات بكل أشكالها وصورها“.

وحذر الاتحاد الدولي للتنس في بيان من مخاطر تناول مكملات غذائية مصدرها أمريكا الجنوبية.

وقال ”من الواضح أن تناول مكملات غذائية خاصة تلك التي مصدرها أمريكا الجنوبية تحمل درجة عالية من المخاطر بالنسبة للرياضيين والرياضيات الذين يخضعون لقواعد مكافحة المنشطات. العقوبات المتصاعدة التي فرضها عالم التنس على لاعبين إزاء هذه المخالفات لم تكن كافية لردع آخرين عن المخاطرة.

يحث الاتحاد الدولي للتنس جميع اللاعبين على توخي الحذر الشديد قبل التفكير في تناول مكملات غذائية ويحذر من أن أي انتهاك للقواعد من المحتمل أن يؤدي إلى فترة إيقاف طويلة“.