ميركل تنفي اتهامها بالرغبة في منع نقاش حول كيفية الخروج من أزمة كورونا

نفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتهامات لها بأنها ترغب في منع إجراء نقاش عام حول سبل الخروج من أزمة كورونا.

ونقل مشاركون في جلسة افتراضية لكتلة تحالف ميركل المسيحي، اليوم الثلاثاء، عن المستشارة قولها إن من الأمور البديهية أن يكون هناك نقاش عام وواسع حول كيفية العودة إلى حياة أكثر اجتماعية، مؤكدة: "علينا أن نجد التوازن الصحيح في هذا الشأن".

كانت ميركل انتقدت أمس الاثنين بحدة نقاشات حول إجراء مزيد من التخفيفات واسعة النطاق على قيود كورونا، ووصفت هذا بالإفراط في مناقشات الفتح وحذرت من أن هذا يزيد بقوة من مخاطر الانتكاسة.

وقالت ميركل اليوم إنه عندما يحافظ المرء على أعصابه وتتسم تحركاته بالتركيز ويُشْرِك المواطنين، فعندئذ يمكن المضي قدما خطوة خطوة في الطريق نحو عملية فتح أكبر، ولفتت إلى أن من المهم أن تكون لدى المرء نظرة عامة حول نوعية التخفيف ونوعية تأثيره على الزيادة المحتملة في معدلات العدوى.

واتسمت تصريحات ميركل أمس بطابع أكثر انتقادا لأنها شعرت بقلة صبر يمكن أن يحدث معها سريعا فقدان لهذه النظرة العامة لاسيما مع أول خطوة من خطوات عديدة للفتح.

وقالت ميركل إن من الواجبات الكبيرة للتحالف المسيحي العثور على طرق ذكية اقتصاديا للخروج من الأزمة، مشيرة إلى أن الدولة لن تستطيع الإمساك بكل شيء، وأضافت أنه يجب أن يكون هناك شعور بالعدالة.