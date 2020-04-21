ذروة تفشي فيروس كورونا في أوكرانيا قد تكون في مايو المقبل

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توقع رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، أن تصل أوكرانيا إلى ذروة تفشي فيروس كورونا بحلول أوائل مايو المقبل.

وقالت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية إن شميهال شدد -خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن مكافحة فيروس كورونا- على ضرورة اتباع إجراءات خاصة لمواجهة الأزمة الراهنة في أوكرانيا لدعم اقتصادها.

وأضاف المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة المدفوعات للأطباء والطاقم الطبي الذي يعمل حاليًا على مكافحة تفشي فيروس كورونا، وسيتم تحويل باقي المدفوعات بنهاية الشهر الجاري عندما يتسلم الأطباء رواتبهم الأساسية.