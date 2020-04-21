الكرملين يراقب عن كثب أسعار النفط العالمية

أعلن المتحدث باسم " الكرملين " الرئاسة الروسية ، ديمتري بيسكوف، أن "الكرملين " يراقب عن كثب تغيرات أسعار النفط العالمية، مشيرة إلى أنها لم تنهار كما حدث مع العقود الآجلة في مايو، وأنه لا يوجد سبب لتقييم الوضع الحالي بشكل سلبي.

ولفت المتحدث - في تصريحات للصحفيين بثتها وكالة أنباء "سبوتنيك " الروسية اليوم الثلاثاء إلى أن "الكرملين " يراقب عن كثب ديناميكيات التغيرات في أسعار النفط، وأنه "في الواقع" لم تتهاوى كما حدث مع العقود الآجلة في مايو، مؤكدا أنه لا يوجد سبب لتقييم الوضع الحالي بشكل سلبي مفرط.

وأضاف أن موسكو تراقب "ديناميكيات " التغيرات في أسعار النفط بعناية، مشيرا إلى أن أسعار النفط لا تخضع لتغييرات مفرطة لأنها تؤثر على العقود الآجلة ، موضحا أن الخبراء على دراية تامة بأن هذا الانهيار لأسعار العقود الآجلة لشهر مايو، وأنه ليس سببا لبعض التقييمات السلبية المفرطة للواقع الحالي.

وقال إن انخفاض أسعار العقود الآجلة لا يحتاج إلى الارتباط ب"الديناميكيات " الحالية للتغيرات في أسعار النفط.

يشار - في هذا الصدد - إلى انخفاض خام غرب تكساس الوسيط (التسليم في مايو) للمرة الأولى في التاريخ إلى قيم سلبية، مع وصول أسعار "نيميكس" NYMEX إلى ناقص 40.32 دولارًا للبرميل.

ويعزى سبب هذا الانهيار إلى ضعف الطلب على النفط ، وازدحام مرافق تخزين النفط في الولايات المتحدة.