روحاني: أمريكا تواصل في ظروف كورونا فرض حظر غير قانوني ضد إيران

أكد الرئيس الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا وفي هذه الظروف الصعبة من انتشار فيروس كورونا، تواصل فرض حظر غير قانوني ضد بلاده، في حين أن على الدول الصديقة في مثل هذه الظروف أن تعزز تعاونها للتخلص من هذا الوباء.

وفي اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أشار روحاني إلى انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم، معربا عن أمله بأن تتمكن جميع الدول من خلال التعاون والتواصل فيما بينها، أن تتخلص من هذا الفيروس في المستقبل القريب، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

من جهته، اعتبر الرئيس الروسي، في الاتصال الهاتفي، الذي أشارت إليه وكالة بلومبرج فى نبأ عاجل لها، الحظر الأمريكي على إيران بأنه انتهاك للحقوق الإنسانية.

ورأى بوتين، أن التشارك فى المساعي والتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين يحظى بالأهمية في تجاوز هذه الظروف الصعبة، مؤكدا تنمية العلاقات الثنائية وبذل الجهود للإسراع في تنفيذ الاتفاقات بين طهران وموسكو.