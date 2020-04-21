﻿مستشار النمسا: عودة الحياة الطبيعية إلى البلاد تدريجيا اعتبارا من مايو المقبل

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أعلن المستشار النمساوي سباستيان كورتس أن الحياة سوف تعود إلى طبيعتها تدريجيًا في شهر مايو المقبل .

وقال كورتس - فى مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - إنه اعتبارا من اول مايو سيتم تخفيف قيود الخروج وسوف يتم فتح جميع المتاجر تباعا وسوف يتم استئناف العمل فى المطاعم في منتصف الشهر.

وأضاف كورتس أن الدراسة ستعود تدريجياً مرة أخرى وعلى مراحل اعتبارا من 4 مايو المقبل كما ستعود الحياة الى دور العبادة اعتبارا من منتصف مايو وأيضا الانشطة الرياضية .

وأشار كورتس إلى ضرورة الاستمرار فى ارتداء الكمامات ومراعاة مسافة السلامة التي تبلغ مترًا واحدًا.