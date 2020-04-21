عقب المتحدث باسم نادي توتنهام الإنجليزي، على واقعة خرق إرشادات الحكومة البريطانية لمواجهة كورونا، من قبل ثنائي السبيرز موسى سيسوكو وسيرجي أورييه.

ونشر اليوم الثلاثاء، سيرجو أورييه مدافع توتنهام مقطع فيديو عبر "الانستجرام"، يتدرب خلاله مع موسى سيسوكو، ولكنه قام بحذفه بعدها بقليل، وهو الأمر الذي يعد مخالفا لإرشادات الحكومة البريطانية لمواجهة كورونا.

وقال المتحدث باسم النادي في تصريح لموقع "فوتبول لندن" تعقيبا على فيديو ثنائي السبيرز:«سنتحدث إلى اللاعبين المعنيين بالواقعة».

وكانت الحكومة البريطانية في الشهر الماضي قد أصدرت قواعد صارمة تسمح خلالها للأفراد بممارسة الرياضة مرة واحدة فقط في اليوم ولكن يجب أن يكون الشخص بمفرده أو مع أحد أفراد أسرته.

كما تم التأكيد عدة مرات على أنه يجب على المواطنين الالتزام بقواعد المسافة الاجتماعية بسبب فيروس كورونا.

وتقرر إيقاف الدوري الإنجليزي قبل نحو 5 أسابيع بسبب فيروس كورونا الذي أجتاح الأراضى الإنجليزية وأغلب دول العالم وتسبب في إصابة أكثر من 2 مليون شخص، وراح ضحيته عشرات الآلاف